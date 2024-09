Em cartaz em SP, Nany People diz que 'amor e humor nunca sairão de moda'

"O Goulart, com sua expertise, me ligou quando eu estava na Band com o Amaury Jr., após a Manchete fechar, e me orientou a tirar o DRT de apresentadora: 'Você está aparecendo muito e vão pegar no seu pé'. E pegaram! Foi aí que eu fui, mostrei todos os meus trabalhos e consegui o DRT".

Quando a emissora Gazeta rompeu com a CNT — que em São Paulo se chamava CNT Gazeta — Goulart voltou a fazer seu programa diariamente no canal paulista, e Nany começou a aparecer diariamente fazendo reportagens. Inclusive, ela ganhou uma menção honrosa por suas matérias de Monet no Masp e da Arte/Cidade — que era uma experiência em que as pessoas pegavam um trem na estação da Luz e iam até as ruínas das fábricas do Matarazzo, mostrando as instalações de vários artistas plásticos pelo caminho.

"Ali, eu aprendi a pautar, produzir, editar, redigir uma matéria. Eu cheguei a fazer de Monet, no Masp, à bastidores de filme pornô. De backstage de peça de teatro à exposição".

Após Goulart passar por um problema financeiro, que infelizmente não permitiu que ele pagasse o salário dela, Nany saiu do programa e focou seus projetos. Dias depois, ela passou no programa da Hebe para falar sobre um projeto em prol do voluntariado do Hospital Emílio Ribas, onde vendia mini bonequinhas dela mesma em parceria com a revista G Magazine, onde toda a renda era revertida para o hospital. Lá, contou para Hebe que havia saído da Gazeta e Hebe sugeriu: "Quem sabe você não vem trabalhar na nossa emissora?".

Horas depois, ela recebeu uma ligação com o convite para participar do programa de Hebe. "Se o Goulart me apresentou para a TV brasileira, Amaury me apresentou para o 'high society', porque eu fazia festas, para o Amaury, que eu nunca iria normalmente. A Hebe Camargo me apresentou para a família brasileira".

OPINIÕES

Após décadas de cobranças e críticas por se posicionar ou não se posicionar, Nany decidiu se calar sobre muita coisa. "Eu não falo de política, não falo de sexualidade e de religião. Se eu estou num lugar que surgem esses assuntos, eu não falo, porque é uma conversa que não vai dar em nada, cada um vai ter o seu conceito, o seu pré-conceito, no que quiser acreditar".