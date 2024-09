Produtor de grandes hits, Hitmaker entrou na música para homenagear avó

Eu fico muito feliz com o que está acontecendo no Brasil, até mesmo devido às redes sociais e às plataformas digitais. Eu costumo dizer que está 'descentralizando' a música, não só pelo funk ou pelo pop; mas durante muitos anos tinha uma hegemonia de empresários que determinavam o que ia ser sucesso ou não no país e hoje em dia, a gente vê artistas que não tem o mesmo poder aquisitivo ou as mesmas oportunidades e somente com criatividade e expressando sua arte, se conectando com milhões de pessoas. Através disso, a gente tem uma forma de se expressar mais livre, no qual o investimento ajuda sempre mas não é mais o fator decisivo para alguém fazer sucesso ou não.

Pra ele, para um artista fazer sucesso é necessário ter um propósito, uma motivação e seguir em frente, mesmo com as críticas que irão surgir.

As pessoas dizem: 'Pô, você quer levar uma mensagem pelo funk?' Também, porque através do funk, num baile, por exemplo, tem pessoas que passaram a semana toda com problemas e ali é um momento que eles querem receber uma energia, querem se distrair. Todo tipo de música, todo tipo de arte, de evento, é genuíno. O seu trabalho tem que ter verdade

Música tema da nova novela das 21h

Com tantos sucessos e 24 anos de carreira, Hitmaker foi convidado por Anitta para fazer uma releitura de "Mania de Você", sucesso de Rita Lee que também é o título da novela das 21h da Rede Globo. Ele diz que foi um presente ter recebido o convite para produzir a canção e que ficou feliz com o resultado de mais um trabalho com a "patroa", como ele carinhosamente a chama. Ele também se emociona ao ver aonde seu trabalho chegou e diz que foi a realização de um sonho de família e de infância.