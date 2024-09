'Mania de Você': uma novela com cor e luz de novela

Uma pena que "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro, tenha estreado com uma audiência tão baixa para a expectativa da Globo, pois sua trama é forte e deliciosa. A direção do experiente Carlos Araujo e equipe acrescenta muito, com luz, cores claras e ritmo de novela — e, não, com aquela fotografia de cinema, como algumas das últimas experiências da emissora.

A novela tem Chay Suede, que faz toda a diferença. Que ator! Na verdade, todo o elenco é primoroso. Gabz, que lançamento! Que atriz jovem, bela e tão expressiva. Conquistou o público na primeira cena.

O ritmo do texto e da direção vão juntos. Não tem diálogo de sobra, tudo combina para contar a história e, logo de cara, todos os principais personagens foram apresentados e os ganchos dramáticos jogados para segurar o telespectador.