Eleições estão aí! Pior do que tá não fica? Será?

A campanha para prefeito de São Paulo tornou-se um espetáculo grotesco que extrapolou no debate da TV Cultura do dia 15 de setembro. Pablo Marçal desafiou Datena. Depois de uma troca de insultos e provocações, foi surpreendido com uma reação que costumamos ver em vídeos do Telecatch.

Datena partiu pra cima do concorrente com uma cadeira. Marçal foi parar no hospital com algumas escoriações, enquanto Datena foi parar? no programa do Datena!

A partir daquele momento, a campanha eleitoral de São Paulo passou a ser acompanhada como se fosse mais um reality. O Brasil inteiro conhece os personagens, tem suas preferências e especula o que poderia acontecer no próximo debate.

Será que já inventaram uma casa de apostas só pra isso? BET.Urna ou VotoBet? Quem é o líder? Quem vai pro segundo turno?

Propostas? Ah? ninguém quer saber. Todos esperando um segundo round da luta. Vai ter revanche? Que objeto vai ser arremessado dessa vez? Para evitar consequências mais graves, a Rede TV aparafusou as cadeiras no piso do estúdio antes do encontro dos candidatos em suas instalações.

Se a coisa continuar escalando desse jeito, as emissoras vão ter que colocar os candidatos em jaulas, como o lendário Macaco Tião. Inclusive você pode ver aqui a minha coluna sobre ele.