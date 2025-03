Conhecemos nossos filhos? Pai, Helio de La Peña alerta após 'Adolescência'

Sou pai de três rapazes, hoje com 32, 23 e 21 anos. Perguntei a eles sobre o que vi na série e me surpreendi com as respostas. Detalhes bobos como os emojis, que uso para me comunicar com meus amigos, foram ressignificados. E passaram a ser usados pela garotada de forma irônica ou para provocar sentimentos dolorosos. Percebi como é difícil saber a fundo o que se passa com eles.

Acho que todas as gerações passam por dúvidas em relação a seus filhos. Não tive muito diálogo com meus pais. Falar de sentimento era um tabu. Quantas vezes imaginei que nunca ia conseguir uma namorada? Quantas vezes sofri sozinho por me sentir deslocado sendo o único preto num colégio de elite? Apesar de todo o carinho, eles não tinham a menor ideia dos meus desejos, das minhas angústias.

O bullying sempre houve. Antigamente, ficava restrito à sala de aula. Hoje, com as redes sociais, extrapolam para todo o colégio, bairro ou toda a sociedade. E os pais só tomam conhecimento quando o filho se torna vítima ou é denunciado como agente de um ato violento.

Stephen Graham e Owen Cooper em 'Adolescência' Imagem: Divulgação

Os grupos de whatsapp podem ser um caldeirão de crueldade, com consequências inimagináveis. E o jovem passa a achar que está condenado a ter uma vida infeliz. Isso pode resultar em depressão profunda ou explosões agressivas.

Fui perguntar a meus filhos o que era incel, red pill? Eles se surpreenderam e quiseram saber como tomei conhecimento desses termos. Tinham certeza de que não faziam parte do meu universo.