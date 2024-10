Qual o verdadeiro X da questão na briga entre Musk e Alexandre de Moraes?

Depois de 39 dias fora do ar, podemos ser cancelados de novo!



Afinal, qual é o X da questão? A rede social foi suspensa no país depois de uma queda de braços entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. De forma inédita, a plataforma foi tirada do ar dia 30 de agosto.



Tudo começou quando o X se recusou a excluir conteúdos que, segundo a Justiça, faziam ataques à democracia. A empresa foi multada. Elon Musk não só desobedeceu, como cumpriu a ameaça de não pagar a multa e fechar seu escritório de representação no Brasil.

Dia 18 de setembro, Elon Musk ainda agravou a situação ao tentar driblar o bloqueio do X. Ao constatar a manobra, uma multa diária de R$ 5 milhões foi aplicada.



Antes de discutir quem tem razão, quero levantar o ponto de vista de usuário.



Em 2009, criei um perfil por lá, @lapena, para me aproximar dos meus fãs. Também servia para testar piadas, conseguia saber a opinião do público sobre os mais diversos assuntos, dava para divulgar meus trabalhos e ainda ficava em dia com as fofocas.

O uso permanente no Twitter me levou a conquistar mais de 2 milhões de seguidores, me tornando assim uma voz relativamente relevante, sobretudo quando se tratava de humor e do meu Fogão.