E o Peru, hein? Goleamos. Mas convenceu?

Conversei com Gerson, o Canhotinha de Ouro, logo após a vitória contra o Chile. O clima ainda era de desânimo total. Já contra o Peru, Luiz Henrique saiu do banco e mudou a cara do jogo. Em apenas 4 minutos deu uma assistência, fez seu gol e selou a goleada por 4 a 0. O Peru precisava da vitória, mas ficou encolhido, acanhado, sem assustar ninguém. Desculpem, saí da quinta série, mas a quinta série não saiu de mim.

O Brasil, mesmo sem jogar tudo isso, obteve um placar elástico. Isso, graças a dois gols de pênalti. Que ninguém da Conmebol nos ouça, mas dois pênaltis marotos. Não é hora de empolgação. Logo após o jogo contra o Peru, Gerson fez uma análise certeira em seu canal Canhotinha 70.

As críticas continuam válidas. Vamos ouvir o que nosso craque tem a dizer sobre a seleção canarinho de Dorival Jr.