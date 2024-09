Saudade da ginga, da malandragem e do bom humor: parabéns, Arlindo Cruz!

Você me levou pela mão para a quadra do Império Serrano, me apresentou seus músicos, Marechal, Esguleba, seu mano Acyr Marques, toda a turma. Eu, Ana, vocês, os filhos, viramos uma família.

Arlindo Cruz e Hélio de la Peña Imagem: Arquivo Pessoal

Até que um dia, você me mostrou o rascunho de um samba que era mais uma brincadeira com nomes de atores e atrizes da Globo: "A Renata sorria" (referência à Renata Sorrah) , "Eu e Toni...erramos", algo por aí. Aí te falei que a Globo podia gostar disso. Levei a ideia na emissora.

E como resposta, recebemos a encomenda de fazer um samba para apresentar a programação do ano seguinte. Assim, surgiu em 2008 o Samba da Globalização. Foi um sucesso. A nova programação do ano era apresentada ao público com um clipe diferente, e uma versão da letra trazendo as novidades do ano.

O dia que me achei muito foi quando você me chamou a sua casa para contar uma novidade. Maria Rita ia se lançar no samba e encomendou umas músicas. E você me mostrou em primeira mão "O Que É o Amor". Uma aula de um samba romântico, lírico, sem pieguice. Como diria o falecido Wilson das Neves, "ô sorte"!

Outro momento que guardo com carinho foi quando você me chamou para escrever contigo a letra de "Citações", que você gravou no álbum "Batuques e Romances". O poeta vai buscando citações de amor nos romances, nas belas canções, nos livros sagrados... e a conclusão era: "já virou indefinível nossa relação".... Romance e humor na dose certa.