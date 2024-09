Da mobilização ao esquecimento: após 4 meses, não se fala da tragédia no RS

A logística para o acesso foi bem complicada. Normalmente, faço um voo direto do Rio para Porto Alegre, que dura em torno de duas horas.

Dessa vez, tive que fazer uma conexão em São Paulo, aterrissar na Base Aérea de Canoas, tomar um ônibus até o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para fazer o checkout, pegar minha bagagem e retornar para Canoas, onde fiquei hospedado. Foram mais de cinco horas para concluir uma viagem que habitualmente dura duas.

Estava ciente de que não seria fácil chegar. Mas sabia que a cena do stand-up também é uma atividade econômica que precisa se reforçar. Foram meses sem shows. Os comedy clubs amargaram grandes prejuízos. E receber artistas de fora do estado é um sinal de vigor. Eu me dispus a colaborar, da mesma forma que me empenhei em participar de shows na minha cidade com toda a renda revertida para as vítimas. Usar o meu trabalho para ajudar na retomada da economia era o que estava ao meu alcance. Também fiz minhas doações de roupas e alimentos.

Aproveitando minha passagem por Canoas, uma das primeiras a ser atingidas pelas enchentes, dei uma volta pela cidade, para ver como estava. Fui ciceroneado pelo amigo Felipe Vacilotto, dono do Buteco Comedy.

Canoas é cortada por uma linha de trem. De um lado, a cidade permaneceu seca, a outra parte foi inundada. O próprio Felipe, um dos moradores do bairro de Mathias Velho, que foi um dos mais atingidos, teve sua casa sob as águas. Além da mulher e da filha, sua sogra e a cunhada que perderam tudo, se abrigam, junto com seu cachorro, em um pequeno apartamento no bairro de Igara, na parte seca da cidade. Felipe teve que morar por 3 meses no sofá do Buteco Comedy, que não foi atingido.

Foi doloroso ver casas destruídas, lojas fechadas, gente sem perspectiva de como recomeçar a vida. Um supermercado em construção paralisou as obras. O prédio serviu de abrigo para mais de 3.000 animais domésticos. Muitas famílias não tiveram outra alternativa e abandonaram seus bichinhos queridos. A luta pela sobrevivência foi cruel.