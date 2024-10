'Salve a seleção' está mais para um pedido de socorro

Desde o penta, o Brasil teve duas alegrias: a medalha de ouro no futebol na Olimpíada de 2016 e o hexa no mundial de futsal agora em outubro. Longe de serem uma Copa do Mundo. A seleção não nos empolga mais. Até a convocação de jogadores do nosso time mais nos preocupa que nos anima. O Botafogo, por exemplo, tem 3 jogadores convocados pelo Brasil: Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles. É uma conquista pra eles, dá moral? mas eu torço mesmo pra eles não se machucarem.

A própria "Data Fifa" é vista com antipatia pelo torcedor, que prefere focar na reta final do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

O que aconteceu com a gente? Desaprendemos a jogar bola? Por que fomos superados? Voltaremos a reinar como no passado?

Uma coisa podemos ter certeza. Se a gente surpreende o mundo e traz o tão esperado hexa, a paixão do brasileiro pela seleção canarinho se reacende, como se nada tivesse acontecido.

E você, acredita nisso? Conta aqui nos comentários como tá o seu relacionamento com a seleção.