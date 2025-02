Alunos no pátio: Jovens redescobrem escolas sem uso do celular

"A conexão do aluno tem que ser com a escola, não com o celular", afirma o secretário. "A gente não é contra o uso de tecnologia na educação, mas alinhado ao nosso processo educativo e com orientação do professor".

É um avanço. Mas e os alunos? Será que vão se adaptar à privação do Tiktok e do WhatsApp? Será que os gestores escolares e pedagogos estão conseguindo acompanhar esse ritmo alucinado de exposição de conteúdo da internet?

"Com crianças e pré-adolescentes até 12 anos é bem rápida a adaptação, em uma ou duas semanas eles já estão prestando mais atenção nas atividades, brincando mais. Diretores relataram que as escolas voltaram a ficar mais barulhentas, com som de criança. Com os adolescentes de 15 a 17 anos é um pouco mais difícil. Requer muito mais diálogo e debate, um processo que dura alguns meses. Mas, com muita conversa, o adolescente passa a redescobrir a escola", diz o secretário.

É preciso estabelecer uma conexão analógica mais atraente com as crianças e adolescentes. A grade curricular perde de goleada para os estímulos digitais. A garotada só de ouvir falar em "grade curricular" se apavora: sem celular e atrás da grade?!

Conversei com o secretário Ferreirinha para entender como vai funcionar, na prática, essa nova lei.

