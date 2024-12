Ney Latorraca era galã e engraçado dentro e fora da TV Pirata

Eu fiquei muito triste ao saber da passagem do Ney Latorraca e me sinto um privilegiado de ter começado minha carreira de redator tendo o Ney Latorraca como um dos atores dos quadros que a gente criava. Um que me marcou bastante foi quando ele fez um costureiro no TV Macho. Muito engraçado. Fazia o Barbosa também, que era, enfim, um ícone do "TV Pirata", né?

E ele era um galã, a ponto de ser um bordão do Alberto Roberto, personagem do Chico Anisio: "Te cuida, Latorraca". Muito bom.

E longe das câmeras ele também era muito divertido. Eu me lembro de uma situação que a gente estava no estacionamento do Projac que ele falava que aqueles carrões importados dos atores era tudo fake que os atores não tinham aqueles carros, que eles iam de táxi até uma locadora na Barra da Tijuca e alugavam ali um carrão para impressionar a gente no estacionamento. Muito engraçado, muito divertido. Vai deixar saudades. Beijão, Ney. Fica em paz.