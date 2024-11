Eles ainda estão aqui! Filme de Walter Salles mostra proximidade do horror

Fui com minha mulher, Ana, e meus filhos, João, 22, e Antônio, 20, assistir ao filme do momento. "Ainda Estou Aqui", do botafoguense Walter Moreira Salles. A obra foi premiada no Festival de Veneza, como Melhor Roteiro. E já é o candidato brasileiro ao Oscar, só não sabemos se será escolhido para a cerimônia.

O filme merece os elogios. Não só pelo roteiro, como pela direção, direção de arte, trilha sonora. Sem falar na atuação impecável de Fernanda Torres, Selton Mello e na participação especial de Fernanda Montenegro, que silenciosamente rouba a cena. Consegue reter o olhar do espectador como um ímã, a cada vez que aparece.

Diversas razões me motivaram a ir ao cinema com a família. A história de Rubens Paiva, vivido por Selton Mello, precisa ser conhecida por todo mundo. Era um engenheiro civil, ex-deputado federal do PTB cassado e exilado pelo regime militar. Não tinha a menor simpatia pela ditadura em que vivíamos. Por isso, foi acusado de ter ligações com Lamarca, o que não era verdade. O engano lhe custou a vida e o desaparecimento do seu corpo para sempre.