Plano Trapalhão? Da cagada na mesa do Xandão ao veneno na pinga de Lula

Voltaria nos braços do povo que estava acampado na Praça dos Três Poderes. Seus devotos apelavam para tudo para manter o capitão padroeiro na Presidência. Uns tentavam se comunicar com ETs, outros rezavam para pneus. Um extremista se agarrou no para-brisa de um caminhão que o levasse ao paraíso? Nada deu certo.

Até que em 8 de janeiro de 2023, o pessoal do acampamento, para se aliviar de um piriri coletivo, procurou o banheiro mais próximo. Sem as chaves da porta, quebraram vidros e janelas para invadir o STF. Como não sabiam onde ficava o banheiro, se aliviaram na mesa do Xandão. Estava feita a cagada.

Bolsonaro e seus puxa-sacos só pensaram numa saída razoável. Envenenar Lula, Alckmin e Xandão. Pingariam uma substância na pinga do supremo mandatário, no chuchu do vice-presidente e no Minoxidil do então presidente do TSE. Quem desconfiaria deles?

O plano não funcionou. Até hoje ninguém entende porquê. Um chaveiro partiu de Santa Catarina para abrir as portas da felicidade do grupo, lançando bombas para todos os lados. Inspirou-se na tática dos terroristas do Oriente Médio e se transformou num homem-bomba para matar milhares de pessoas e acabar de vez com o governo Lula.

Mas era semana de feriado, não tinha ninguém em Brasília.