Casa Branca laranja de novo! Trump goleia Kamala como o Bota fez com Vasco

Trump pode relembrar seu papel de apresentador de O Aprendiz, e dizer: "Kamala Harris, você está demitida!. Sendo que ela nunca teve a chance de ocupar a tão cobiçada cadeira, afinal, Joe Biden está tão gagá que esqueceu que não tinha condições de concorrer à reeleição. Em entrevista, chegou a chamar Kamala de Trump! Sua esposa não queria deixar o cargo de primeira-dama e insistia que ele devia continuar a campanha. Só se deu por vencida quando Biden confundiu Oprah Winfrey com Hebe Camargo. Aí foi demais pra Jill Biden, que nunca assistiu à RedeTV.

A demora de Joe em largar o osso, atrapalhou a candidatura de Kamala, que teve apenas 3 meses de campanha.

Agora começam as especulações sobre como ficará o mundo com o republicano no comando da nação mais poderosa do planeta. Trump disse que "promessa feita" é promessa cumprida". Vai baixar o preço dos remédios de disfunção erétil para fazer a América "great again".

Os imigrantes sabem que não terão uma vida boa a partir do ano que vem e poderão até passar fome, pois ele será implacável e vai impor "Law and Order" em cima de quem comer cães, gatos, papagaios ou qualquer outro animal doméstico.

A oposição também não deverá ter vida fácil. O presidente não vai dar moleza. Não vai tolerar que falem "todes" em território americano, vai liberar as piadas de quinta série, assim como o racismo e a homofobia para uso recreativo.

Trump também deixará de ter problemas com a Justiça, pois as ações contra ele deverão ser anuladas. Para isso, já está consultando especialistas no assunto. Gilmar Mendes e Dias Tóffoli podem ser nomeados conselheiros jurídicos da Casa Branca.