Macaco Tião: Será que a política mudou 36 anos após 'candidato' inusitado?

Nessa onda, Bussunda e Claudio Manoel tiveram a ideia de adotarmos o Macaco Tião, pela sua irreverência e popularidade. Era uma jogada de marketing para divulgar nossa revista, Casseta Popular. Como Tião era o animal preferido do público, seu "passe" era muito alto. Procuramos o pessoal do jornal Planeta Diário para entrar nessa com a gente. Eles toparam. E o macaco Tião se tornou o funcionário com o salário mais alto das nossas publicações. O zoológico achou o máximo duas tribos de HUMOR SAPIENS adotarem um animal irreverente e malcriado.

Por que Tião? Era carismático, honesto, ficha limpa e tinha uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes. Era um candidato que já estava preso. Ao saber dessa inusitada candidatura, a imprensa deu destaque ao nosso candidato.

Eles entenderam que seria uma boa forma de levar humor à pauta até então muito sisuda e sem graça. Marcamos entrevistas coletivas no zoológico. Bussunda era o assessor do político. Acho que o Tião entendia como funcionava a brincadeira. Os repórteres faziam perguntas ao Bussunda que dizia que precisava consultar o candidato. Ao se aproximar da jaula, Tião ia até ele para "confabular".

A direção do zoológico, adorou receber o valor do "passe" do primata. Mas como era ligada a Marcello Alencar, que estava em campanha, a diretoria reprovou a campanha eleitoral do macaco. Isso não impediu que fôssemos pras ruas pedir votos pro nosso candidato.

Os políticos consideraram uma desmoralização do pleito. E se irritavam quando os repórteres perguntavam sobre o concorrente inusitado. Não é à toa que, legislando em causa própria, os parlamentares criaram uma lei que proibia paródias, piadas e menções a políticos no período eleitoral.

Em 2010, participei de um protesto no Rio de Janeiro. É o que eu sempre digo: o humorista é levado mais a sério do que os próprios políticos.