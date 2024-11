'Senna': 'Por ódio ou amor, eles estavam ligados', diz intérprete de Prost

Na ocasião, eram rodadas as cenas de pista de Grandes Prêmios que foram palco de rivalidades antológicas entre Prost e Senna e de vitórias históricas do brasileiro, como o GP do Brasil (Interlagos), de 1991, o GP do Canadá (Circuit Gilles Villeneuve) de 1990, o da Inglaterra (Silverstone) de 1990 e da Bélgica (Spa Francorchamps) de 1990.

Intérpretes de Prost (Matt Mella) e Senna (Gabriel Leone) frente a frente em cena da série 'Senna' Imagem: Divulgação

Em uma das cenas, o francês Arnaud Viard encarnava o polêmico Jean-Marie Balestre diante de um grupo ávido de jornalistas. Balestre foi presidente da Fisa (Federação Internacional de Esporte Automobilístico) de 1979 a 1991 e da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de 1986 e 1993. O francês se tornou famoso entre os brasileiros, principalmente porque foi o responsável pela desclassificação de Senna no Grande Prêmio do Japão de 1989, quando o brasileiro tentava o bicampeonato e se chocou com o carro de Prost.

Depois da batida, o francês deixou a corrida e foi direto à sala da direção de prova. Senna ultrapassou Prost por dentro, antes da chicane, mas o francês jogou sua McLaren de propósito para cima do brasileiro a fim de provocar o abandono dos dois pilotos, o que lhe daria o título. Mesmo com o carro avariado, Senna conseguiu voltar para a prova, ajudado por fiscais de prova, saindo reto pela área de escape da chicane.

Com o argumento de que tinha cortado o traçado oficial, Senna acabou desclassificado e o italiano Alessandro Nannini, que chegara em segundo, venceu oficialmente o GP do Japão. Nem Senna e nem Prost pontuaram na prova, e o francês acabou campeão da F1 em 1989. O episódio marcou não só uma das epítomes da rivalidade entre os pilotos, como também tornou Balestre persona non grata entre os torcedores brasileiros, que o vaiaram para valer no Grande Prêmio do Brasil do ano seguinte.