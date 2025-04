Nova categoria do Oscar retoma discussão longa e antiga sobre dublês

O filme foi escolhido para a lista de concorrentes do 78º Festival Anual de Cinema de Cannes, que ocorre em maio. "Não vou dizer que surpreendeu, porque já esperávamos e torcíamos para esse nome estar na lista", expõe Vitor Búrigo. "Estamos ansiosos. É uma expectativa muito alta".

Flavia Guerra, que acompanhará o festival, diz que o diretor "tem uma visão muito política" e deve retratar isso na história. "Com certeza vai trazer as questões da ditadura militar. Ele até comentou que 1977 foi o ano em que ele realmente começou a se lembrar e observar a história e ter uma consciência do Brasil onde ele estava. E essa década foi muito dura, já tinha o AI-5", completa ela.

Esse clima político do Brasil com certeza estará no filme, sendo Kleber quem é. O cenário do Brasil e a gente falando da nossa historia continua em pauta nos cinemas e nos festivais internacionais.

