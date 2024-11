'Ainda Estou Aqui' faz da história de uma família a história do Brasil

A história que corta a família de Eunice também acerta em cheio a história de um país e acerta em cheio um Brasil, e um mundo, que teima em fingir que nada aconteceu a cada avanço da sombra do totalitarismo que faz sombra à nossa frágil democracia assim como ao ecossistema sólido, mas também frágil da família Paiva. Feito os agentes da ditadura que acompanharam na casa da família Paiva quando Rubens foi levado, fechando cortinas, portas e janelas.

Soa melancólico e o choro de muitos é uma soma do choro pelo drama de Eunice, da família e da tragédia que é o Brasil. O sorriso ao se conhecer a história desta heroína e encontrar nela um alicerce a que se apegar também se mistura com a fé em um Brasil, e um mundo, em que o futuro, quem sabe, será mais feminino.

Encontro com o público

"Um filme nunca está pronto. O filme só se completa quando o espectador vê o filme projetado e completa o filme, e o somatório desses olhares é o que gera o prêmio mais lindo do cinema, que é o prêmio do público", disse o cineasta Walter Salles para Splash logo após vencer o prêmio do público na Mostra SP 2024.

Pode parecer mera simpatia para agradar, mas, analisando a frase com olhar crítico, de fato "Ainda Estou Aqui" finalmente vai completar sua trajetória que já é de imenso sucesso. E como bem comentou Fernanda Torres ao falar do filme, ele reverbera nas plateias de Veneza a Nova York, passando pelo Museu de Hollywood, onde foi exibido na semana passada.

É agora o crivo do grande público brasileiro que "Ainda Estou Aqui" encara, com a estreia no país. A crítica especializada tem ouvido desde Veneza a pergunta: "Mas o filme é bom mesmo"? Sim, é!