'Criaturas da Mente' retrata jornada do neurocientista Sidarta Ribeiro

A consciência é a totalidade da mente? Para muitos, sim. Para o neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro, isso é um absurdo completo. E é justamente a jornada de Sidarta que "Criaturas da Mente", novo filme do cineasta Marcelo Gomes, acompanha. Em sua jornada também pessoal, Marcelo tenta entender o universo dos sonhos e do inconsciente a partir da relação do conhecimento científico e dos saberes ancestrais de povos originários e de culturas afrodescendentes, transcendendo o tradicional eurocentrismo da academia.

O filme, que abriu a 57ª edição do Festival de Brasília, em 2024, chega aos cinemas em 8 de maio e acaba de ganhar seu trailer. "Criaturas da Mente" traz imagens imersivas, que incluem trechos da própria filmografia de Marcelo, além de depoimentos instigantes, apresenta um universo em que ciência e espiritualidade se complementam, desafiando visões reducionistas e convidando o espectador a repensar sua relação com o inconsciente. O documentário chega para provocar reflexões profundas sobre o papel dos sonhos na construção de novas formas de existência e no resgate de tradições há muito negligenciadas.