Fernanda Torres: 'Ainda Estou Aqui' deixa 'grito seco preso na garganta'

"Tinha duas cenas em que eu chorava copiosamente que ele [Walter Salles] cortou do filme. É justamente através da contenção e da dignidade dessa mulher e do amor dela pela família e da maneira como ela vai lidando com a tragédia que a gente vai quebrando", comenta Fernanda Torres para Splash.

Para a atriz, "Ainda Estou Aqui" é, em sua ética e estética, fiel à sua protagonista, Eunice Paiva, que superou com brio, luta e um sorriso no rosto, tanto dela quando dos cinco filhos, o desaparecimento do marido, levado em janeiro de 1971 por oficiais do governo militar, para depor, e nunca mais voltou.

É justamente o fato de não ser estridente, mas um grito seco, preso na garganta, que inunda o peito do espectador, que faz com que "Ainda Estou Aqui" seja a força que é. Com sua narrativa clássica, mas precisa, sua economia de cores, gestos, trilha sonora, com suas entrelinhas cheias de vazios que se completam no olhar do espectador e nas trocas de olhares dos personagens, principalmente o de Eunice Paiva (Fernanda Torres), o longa dirigido por Walter Salles chega em ondas, silencioso, mas potente, e tem tomado corações e mentes de públicos mais diversos possíveis.