'O Agente Secreto' deve manter ditadura brasileira nos cinemas do mundo

A cinebiografia é um gênero que costuma fazer sucesso no Brasil, e esse filme pode fazer o cinema nacional se manter nessa "leva de sucessos" após "Ainda Estou Aqui" e "Vitória". "Ele pode continuar levando o público brasileiro aos cinemas para ver filmes brasileiros. A gente sabe que chama a atenção; essa curiosidade de ver a história de um artista, porque o brasileiro gosta de uma fofoca", brinca Búrigo.

O filme tem tudo para continuar nosso diálogo com um grande público. Estamos em uma temporada boa. Espero que Ney seja esse grande lançamento que vai puxar as pessoas aos cinemas.

Flávia Guerra, também no Plano Geral

