'Tempo de Guerra': a realidade nada heróica, e contraditória, da guerra

"A guerra estava acontecendo enquanto nós filmávamos, aconteceu antes de nós filmarmos, vai continuar depois e depois. Sempre vai estar nos rondando. Então, o fato de que nós aprendemos sobre isso e tentamos, em um sentido, porque este filme humaniza muitos dos soldados. Este é um filme muito diferente. Ele não glorifica a guerra, ele não romantiza, e ele não faz a guerra parecer legal. E isso é algo que é novo para o público", continuou D'Pharaoh.

É preciso afirmar que há, sim, filmes como "Apocalypse Now" (1979), "Na Neblina" (2012), do ucraniano Sergei Loznitsa, "Nada de Novo no Front" (as versões de 1930, 1979 e 2022), entre muitos outros, que tratam, do ponto de vista dos que vão para o front o horror a aberração da guerra, sem heroísmo nenhum. No entanto, tem 23 anos e fala para um público jovem que, em sua grande maioria, não viu ainda os grandes clássicos antiguerra. Dito isso, "Tempo de Guerra" realmente é diferente do que tem sido produzido principalmente para esse público que cresceu jogando games como "Call of Duty", "Modern War", "Rainbow Six" etc. A dimensão quase real que D'Pharaoh e seus companheiros de set trazem é estratégica para que esse público amplie seu olhar.

Kit Connor (Tommy) em cena de "Tempo de Guerra": a espera, a dimensão cotidiana e "pé-no'chão" do conflito Imagem: A24/Dvulgação

"Honestamente, mais do que apenas civis escrevendo essas histórias. a gente deveria ter veteranos escrevendo essas histórias, assim como Ray, para obter uma opinião autêntica sobre a guerra, que era feia, que é feia", completou o jovem ator canadense, que ganhou fama com a série "Reservation Dogs".

A seu lado, D'Pharaoh tem um elenco jovem de estrelas como Kit Connor ("Heartstopper" e futuro Paul McCartney no novo filme de Sam Mendes), Joseph Quinn ("Stranger Things"), Charles Melton ("Segredos de um Escândalo"), Will Poulter ("O Urso"), o já citado Jarvis, entre outros.