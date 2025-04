Parceria entre Netflix e Cinemateca levanta debate importante sobre cinema

A recém anunciada parceria entre a Netflix e a Cinemateca Brasileira tem gerado surpresa e debate. A plataforma de streaming destinará patrocínio cultural de R$ 5 milhões por meio da Lei Rouanet para um projeto de restauração da instituição, que prevê outros aportes, totalizando cerca de R$ 30 milhões.

A parceira levantou discussões "muito importantes e interessantes", afirmou o crítico de cinema Vitor Búrigo no Plano Geral desta quarta-feira. Essa é a primeira vez que uma empresa americana faz uso da lei, e isso ocorre em um momento delicado em que é discutida no Congresso a regulamentação do streaming.

Flavia Guerra, no entanto, observa que parcerias não são algo inédito, acordo parecido ocorreu na França em 2018, quando a Netflix começou a apoiar a cinemateca francesa. No país, o VOD é regulamentado e as plataformas de streaming pagam o tributo de 5%, além de investirem parte da receita bruta na produção local independente. Em países como Canadá e Espanha, entre outros, há a regulamentação e os impostos do setor também são pagos pelos streamings.