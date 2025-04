Desculpa para falta de diversidade em Mostra de Cannes não convence

Vitor Búrigo destaca que a lista é composta, em grande maioria, por filmes franceses. "Falta diversidade", diz. "É um privilégio francês. Uma pena não termos diversidade de países, continentes e regiões".

'Samba Infinito' mantém Brasil em evidência

"Samba Infinito" estreia no 78° Festival Anual de Cinema de Cannes mantendo o cinema brasileiro em alta no mercado internacional. Esta é a segunda produção brasileira em disputa no festival, ao lado de "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), que disputa a Palma de Ouro.

O curta-metragem brasileiro, feito com coprodução da França, entra em competição na Semana da Crítica, uma mostra paralela do festival. Com Camilla Pitanga e Gilberto Gil, o filme acompanha o luto de um gari que ajuda uma criança perdida no Carnaval.

Para o crítico de cinema Vitor Búrigo, Leonardo Martinelli, o diretor do curta-metragem, é um nome para "ficar de olho". "É um cara super jovem, mas com uma carreira brilhante de curtas-metragens", afirmou no Plano Geral.