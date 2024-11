Leone sobre 'Senna': 'Lado familiar será uma das coisas mais emocionantes'

Nascido em julho de 1993, Leone era bebê quando Senna faleceu em 1 de maio de 1994, mas, por conta da paixão de sua família e dos brasileiros, sempre se sentiu muito próximo do piloto. "Mesmo não tendo acompanhado sua carreira, tenho dentro de mim a idolatria. Tenho total a noção, a dimensão do que o Ayrton representa para o povo brasileiro. E ano passado, com a experiência filmando fora, na Itália ("Ferrari). E foi muito interessante ver como é muito maior do que o Brasil. Ele é idolatrado na Itália e a gente sabe que ele é idolatrado no Japão, na França, no mundo inteiro", declarou.

Muito por isso, sua relação com Senna começou há tempos em conversas com a Gullane, mas sua escolha só foi definitiva após uma aprovação internacional. "Uma grande amiga minha, que é produtora de elenco, diz que os personagens escolhem os atores. Então, acho que era pra ser realmente para eu interpretar o Senna", contou. "Eu fiz um teste porque, enfim, é uma série gigantesca da Netflix e que é produzida no Brasil, uma série brasileira, mas enfim, que certamente fala com toda a Netflix."

Gabriel conta que, além da aprovação internacional, houve a da família Senna "pela relação que eles têm com a série e pelo cuidado que eles têm com a imagem do Ayrton, que sempre tiveram." "Houve esse teste no ano passado e acho que foi uma das notícias mais felizes da minha vida de ter sido aprovado para fazer esse personagem, esse ídolo brasileiro."

Fase de aprovação superada, Leone passou por um mergulho profundo na vida, no universo Senna. No entanto, além dos carros, do capacete e do macacão, dos fatos públicos, a vida privada e, principalmente a psique do piloto, eram cruciais para que ele desse forma ao personagem.

Gabriel Leone, que vive o piloto Ayrton Senna na série que estreia dia 29 na Netflix Imagem: Divulgação / Netflix

Para Leone, é exatamente a faceta pessoal de Senna, ou do Ayrton, um dos pontos novos e fortes da série. "Vai ser muito importante a gente trazer o Ayrton. Ele permanece claro sempre com a gente, mas de trazer essa história dele e trazer momentos e se aprofundar na história dele, em lugares onde as pessoas não o conhecem. As pessoas conhecem muito Ayrton das pistas, o tom das entrevistas, mas todo o lado familiar dele, toda a construção do que ele veio a ser, isso acho que vai ser uma das coisas mais emocionantes tanto para o povo brasileiro, mas também de maneira geral, para quem assiste a série", aposta o ator.