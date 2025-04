'Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça' expõe reais culpados de tragédia

O longa é uma mistura de romance cheio de camadas com um "neofuturismo LGBT+", afirma a jornalista Flavia Guerra. "É o cinema jovem de hoje; tem humor e não se leva a sério demais", explica. "Fiquei encantado, amei. Achei incrível, a direção de arte, atuação, o elenco. Essa brincadeira com a fantasia. Entrei nesse universo e na loucura deles", completa Vitor Búrigo.

É o puro suco do cinema contemporâneo do Brasil. É jovem e as pautas estão lá.

Flavia Guerra

O filme, que também foi vencedor do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ainda não tem data de estreia nos cinemas brasileiros. Apesar disso, Vitor garante que o longa vale a pena: "O final é apoteótico".

