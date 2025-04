'Salomé' é puro suco do cinema contemporâneo e destaque no 20° Panorama

É o puro suco do cinema contemporâneo do Brasil. É jovem e as pautas estão lá.

Flavia Guerra

O filme, que também foi vencedor do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ainda não tem data de estreia nos cinemas brasileiros. Apesar disso, Vitor garante que o longa vale a pena: "O final é apoteótico".

Parceria entre Netflix e Cinemateca levanta debate

A Netflix pegou alguns espectadores de surpresa ao fechar uma parceria com a Cinemateca Brasileira. Com isso, ela destinará um patrocínio cultural de R$ 5 milhões para um projeto de restauração do complexo através da Lei Rouanet.