Cinema cearense ganha destaque em Cannes: 'Deixamos de ser invisíveis'

A falta de representatividade impacta principalmente se considerado que este é o "ano de honra" do Brasil. "O que está acontecendo? Acho que eles não estão muito atualizados e informados da agenda. Não é possível", opina Flavia Guerra no Plano Geral. "Vamos olhar com mais carinho para o Brasil".

Li que as duas comissões comentaram que foi um ano muito difícil e concorrido; que tinha muita produção boa e foi difícil chegar a essa lista. Mas a desculpa não me convence. Não é possível que não tinha filme brasileiro bom e bacana para colocar nessa lista. Foram, no mínimo, desatentos.

Flavia Guerra

Vitor Búrigo destaca que a lista é composta, em grande maioria, por filmes franceses. "Falta diversidade", diz. "É um privilégio francês. Uma pena não termos diversidade de países, continentes e regiões".

