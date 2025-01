Mesa para 1: passeios em SP para curtir a sua própria companhia

Arriba, muchachas e muchachos! No que depender de dois bares da Vila Buarque, o verão segue com cores e sabores da latinidade. LosDos Cantina e Jabalí dão o tom no pedaço.

LosDos é o upgrade do LosDos Taqueria, dos chefs Caio Alciati e João Gertel. Tem comida mexicana nada óbvia, com alguns toques de invenção brasileira, e uma carta de coquetéis autorais sucinta, porém apetitosa, criada pelo consultor Gunter Sarfert.

No Jabalí, do chef Rodrigo Maffei Valente, várias culturas da América Latina se cruzam no cardápio e no balcão do bar. O mestre e pesquisador Marco De la Roche divide a autoria dos drinques com o bartender residente Lucas Rossi.

Ambos são lugares bem descontraídos, como pede a vibe do bairro, para ir de roupa solta, perna de fora e muita disposição para papear, beliscar e bebericar drinques fresquinhos.

Imagem: Laís Acsa

LosDos Cantina

Os chefs lançaram o boné "make coentro great again" e não teve como o ingrediente não ir parar na taça. Coentro smash (R$ 35) é dos mais pedidos, com gim, limão, xarope de agave e a erva da discórdia. Febre (R$ 40) é uma aventura complexa, refrescante e picante. Tem cachaça com pimenta dedo-de-moça, tequila, jerez oloroso, limão e açúcar. Umexico (R$ 45) repete o jerez oloroso e a tequila, dessa vez em harmonia com vermute tinto, licor de ume e sal, numa receita encorpada. Vai lá: R. Dr. Vila Nova, 150, Vila Buarque. @losdos_cantina