De descolado a 'polêmico', 4 novos restaurantes de SP para conhecer já

Paulistanos (e turistas em São Paulo) adoram terraços, rooftops, coberturas... Tem quem não perca um programinha nas alturas - para beber, comer, paquerar, desfilar ou apenas curtir a vista da cidade.

Tem a turma do porão também. Bares escondidos em prédios históricos ou no fundo de restaurantes ou em outros bares maiores (alô, SubAstor) já fazem parte de nossa cultura subterrânea há algum tempo.

Dois desses pontos etílicos extremos ganharam carta nova recentemente. O Seen, bar e restaurante no topo do hotel Tivoli Mofarrej, renovou sua tradicional lista de coquetéis com base nos signos do zodíaco, sob a batuta do chefe de bar Amilcar Raider.

Na caverna luminosa do Bar dos Arcos, a mixologista Mia Rossi inspirou-se em lendas e histórias do Theatro Municipal para reformular a carta, feita com a colaboração de sua equipe.

Decida se prefere o alto ou o baixo (ou tem simpatia pelos dois) e conheça alguns motivos para brindar. Ah, não se esqueça de fazer reserva, Arcos e Seen vivem bombados.

Imagem: Elvis Fernandes

Seen São Paulo Restaurant & Bar

No Seen predominam drinques leves, frutados e com boa dose de acidez. Assim é capricórnio (R$ 59), que leva gim, xaropes cítrico e de amêndoa, laranja e espumante. Quem quer um tiquinho de amargor pode dar match com sagitário (R$ 79), com gim, grapefruit, xarope de mel e o amaro italiano fernet. Escorpião (R$ 79) é mistura ousada de uísque, Aperol, limão, açúcar, bitters aromático e de laranja e tintura de pimenta preta. A picância é leve, apesar do animal que dá nome ao signo. Vai lá: Al. Santos, 1437, Jardins. @seensaopaulo