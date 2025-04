8 bolos de chocolate que você precisa provar em São Paulo

Imagem: Leo Feltran

Açucareiro da Nana

O bolo de brigadeiro da Nana Fernandes é um sonho de criança reformulado para o paladar adulto, que exige mais qualidade de execução e equilíbrio no açúcar. Com a massa escura, feita com cacau 100%, intercalada ao brigadeiro de chocolate belga me esperando na geladeira, sou feliz todos os dias depois do almoço, do jantar ou no meio da tarde. O menor (R$ 175) serve oito pessoas numa festa ou um casal em casa por uns dias. Encomenda lá: WhatsApp (11 96403-6040). @acucareirodanana

Imagem: Divulgação

Café Zinn

Massa fofinha, com jeitinho de receita de avó, e calda cremosa de brigadeiro numa quantidade beeeem caprichada. É assim o bolo que virou febre nas redes sociais e se tornou o mais vendido de um dos aplicativos de delivery. Considerando as entregas e os pontos físicos, a equipe expede 20 mil fatias (R$ 28) por mês. Segundo o povo da internet, o jeito "certo" de comer é despedaçar e derramar a calda em cada intervalinho. Vai lá: Rua Haddock Lobo, 1574, Cerqueira César. @ocafezinn

Imagem: Divulgação

Crio Café

Tem gente que vai à Vila Mariana todo sábado por um motivo específico: comer o bolo da confeiteira Mariana Carreiro. Quando provei, entendi o porquê. A receita, desenvolvida em conjunto com os sócios da cafeteria, é daquelas bem chocolatudas. A massa, escura e úmida, é resultado da reação química entre leite talhado no limão, bicarbonato e fermento. A mágica se completa com duas camadas do recheio nada enjoativo de brigadeiro (R$ 25 a fatia). Vai lá: Rua Cubatão 641, Vila Mariana. @crio.cafe