'Só quero uma refeição normal': 4 lugares sem afetação para comer em SP

Foi unindo duas paixões - cafés e cerâmicas - que um casal inaugurou esta cafeteria inspirada na Coreia do Sul. No primeiro andar de um prédio comercial, o lugar é um alento para os mais sensíveis à arte. Ao subir as escadas talvez note o aroma do canellé (R$ 9) saindo do forno e, enquanto aguarda o docinho matchá latte (R$ 17), o corpo pode balançar suavemente, no ritmo tranquilinho da playlist. É certo que ao ver o ateliê vai bater a vontade de sujar as mãos para fabricar as suas próprias peça em workshops ou aulas regulares. Vai lá: Barão de Tatuí, 302, 1º andar, Vila Buarque. @kooimooa

Perdão, mas não há definição melhor do que "pinto no lixo" para dizer como um apaixonado por cozinha se sente ao entrar nesta livraria especializada em títulos gastronômicos. Peça um café ou uma taça de vinho e procure sem pressa algo que lhe salte aos olhos, como a história em quadrinhos tailandesa "Noodles, Rice, and Everything Spice" - uma fofura! Nos fundos, a edícula abriga a fábrica Caza, onde Carolina Amancio produz chocolate com amêndoas de Porto Seguro (BA) ou Linhares (ES). O chocolate branco caramelizado com biscoito custa R$ 34 (60g). Vai lá: Rua Apiacás, 706, Perdizes. @tolc

