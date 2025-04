Nem tão longe do mar: 4 bons lugares para comer peixe em São Paulo

Olá, paulistano. Já pensou em descer para Santos no outono? Acho mais chique. Menos trânsito na estrada, menos gente nas praias, menos fila, menos risco de falta d'água e outros perrengues do verão. E anda fazendo sol, viu?

Quem quiser curtir o clima traçando um roteiro dos melhores coquetéis da cidade pode começar no calçadão mesmo, no quioSque de caipirinhas e batidas nada óbvias do bartender Rogério Rabbit.

À noite, hora de conhecer o bar de coquetelaria mais famoso de Santos, Hideout Speakeasy, no porão de um casarão histórico do bairro do Gonzaga, com um vasto quintal para turmas. No topo do hotel Comfort, está o bar irmão Hideout Fizz, de pegada mais tropical.

Quem é da gastronomia, mas não pula os drinques, estará bem servido no restaurante japonês Okumura, na Ponta da Praia. O bartender Bruno Caldeira faz misturas leves ou potentes com elementos da cultura alimentar nipônica.

Por fim, Urbana Coquetelaria é o caçula etílico, instalado no térreo de um prédio antigão do centro da cidade. A pedida é harmonizar coquetéis do sócio Pedro Martins com pratos da casa, mas você pode fazer do seu jeito, num ambiente cool e, ao mesmo tempo, alegre

Imagem: Divulgação

Rabbit Caipirinha na Praia

Caipirinha de café é o hit do quiosque, com base clássica de cachaça, limão, açúcar e um float de café que se mistura no drinque e muda seu sabor ao longo do trago. Caipirinha flor de sal, meio metida a margarita, tem sal na borda, vem com azeitonas e um tico de azeite de oliva. A batida de caju é paixão. Se for temporada da fruta, não perca. Chega com um cajuzão boiando, que a gente mordisca enquanto bebe. R$ 45 todos os coquetéis citados. Vai lá: Av. Presidente Wilson s/n, no calçadão da praia, em frente ao canal 2. @rabbitcaipirinhanapraia