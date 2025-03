Voltou para o presencial? Veja onde comer pertinho do trabalho

Imagem: Victor Collor

Na JK: Manioca

A nova unidade é quase uma casinha construída no último andar do shopping. Com pé-direito alto, luz baixa e plantinhas penduradas no teto, a sensação é a de estar praticamente ao ar livre. Pratos como o pescado do dia na brasa com pupunha assada e salada de coentro, salsinha, cebola-roxa e limão (R$ 138) também trazem frescor para um dia tenso de trabalho. Vai lá: Shopping JK Iguatemi. @manimanioca

Imagem: Gui Galembeck

Na Paulista: Bráz Trattoria

A trattoria chegou à praça atrás do Tribunal Regional Federal para fazer companhia ao Spot. Entre as três opções de peso, quem procura comidinhas aconchegantes vai encontrar refúgio na lasanha (R$ 85), preparada com bolonhesa e bechamel, e no pappardelle servido ao molho de costela cozida lentamente por dois dias (R$ 92). Vai lá: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 72, Bela Vista. @braztrattoria

Imagem: Juliana Primon

Na Faria Lima: Hospedaria

A proposta do restaurante é fazer o simples bem feito. Entre as receitas bem conhecidas pelos brasileiros estão pão com linguiça e queijo meia cura (R$ 62 com fritas ou salada) e bife à milanesa com maionese de batata e agrião (R$ 75). A cada dia da semana, há um prato mais em conta, a R$ 45 no almoço. Vai lá: Rua Clodomiro Amazonas, 216, Vila Nova Conceição. @hospedariasp