De bar no terraço a café no parque: meu fim de semana 'fora da rota' em SP

Ando curtindo bastante a onda dos listening bars. Já chego com o Shazam aberto para pescar os melhores sons da noite, voltar com a cultura musical ampliada e engordar as playlists.

Dá uma tristezinha quando o app não acha a faixa... Mas entendo que DJ legal é aquele que foge do óbvio, pesquisa, fuça, traz novidades quentinhas e saca aquelas do fundo do baú. Nesse sentido, Matiz e Caracol estão afinadíssimos.

Quando a coquetelaria e a gastronomia são boas, aí a coisa fica especial. No Matiz, Allan Suarez está a cargo do bar e Mario Panezo comanda a cozinha, dando um show de sabor e contemporaneidade. É o tal do moderno com conteúdo, manja?

No Caracol, os coquetéis de Gunter Sarfert conversam com as invenções de Thiago Codognotto, trazendo uma nova visão aos drinques e à comida de boteco. Só falta escolher a companhia ideal, para uma noite de plena harmonia.

Matiz

Se a noite for quente, tome um banho de refrescância com cacau collins (R$ 45), drinque longo com uísque, cacau e chá oolong, que traz um final amarguinho. Para quem tem paladar frutado, mara (R$ 45) é um sedoso e sedutor, com gim e maracujá clarificados no queijo cremoso. Guava cosmo (R$ 48) reinventa o cosmopolitan das moças de Sex and the City com vodca, goiaba, cranberry e baunilha. Dica de petisco: ovos com molho tonnato, alcaparras e rúcula. Vai lá: R. Martins Fontes, 91, República. @marizbarsp