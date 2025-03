Além de Paola Carosella: os chefs que se apaixonaram pelo Brasil

A mais recente das empreitadas é, digamos, bem paulistana. Em janeiro, uma nova unidade da Bottega foi inaugurada no meio do Parque Ibirapuera. Com cardápio clássico italiano, faz sucesso o cacio e pepe (R$ 99) com bottarga e raspas de limão-siciliano.

"Adaptamos a técnica de Ferran Adrià, na qual o espaguete grano duro é cozido no soro do queijo pecorino"

Vai lá: Portão 5 - Parque Ibirapuera. @bernaccaibirapuera

Eduardo Ortiz

Metzi

Imagem: Keiny Andrade/Folhapress

Natural de Oaxaca, berço da cultura mexicana, Eduardo Ortiz passou a enxergar o Brasil com outros olhos ao desembarcar em São Paulo e colocar em prática o plano que traçou com a paulistana Luana Sabino durante o trabalho no prestigiado Cosme, em Nova York.