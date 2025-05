De pizza a hot roll: onde comer em SP receitas que o Brasil melhorou

Imagem: Divulgação

Hot roll

Fritar sushi certamente não é uma prática tradicional japonesa, mas no Brasil virou uma verdadeira paixão. Por quê? Meu palpite: a textura crocante do hot roll conquista quem torce o nariz para a moleza do peixe cru - e acaba servindo como porta de entrada (ainda que nada autêntica) para esse universo. No Geiko San, o enrolado combina lâminas finas de salmão e alga nori. Por dentro, camarão cozido, massago e cebolete fresca; por fora, a clássica massinha de tempurá (R$ 66). Vai lá: Rua Padre João Manuel, 1231, Jardins. @geikosanrestaurant

Imagem: Rubens Kato

Bolo de cenoura

A versão americana pode levar especiarias, nozes, passas, cream cheese... Convenhamos: nem parece bolo de cenoura. Sou muito mais a receita brasileira, cuja graça mora na simplicidade da massa alaranjada e fofinha. No Mercadinho Dalva e Dito - a mercearia de produtos regionais e artesanais do restaurante Dalva e Dito, do chef Alex Atala - o bolo de cenoura é assado na forma com furo no meio e coberto por uma calda tipo ganache. O doce é vendido inteiro por R$ 35. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César. @mercadinhodalvaedito

Imagem: Divulgação

Pizza

Não é segredo que as pizzas chegaram ao Brasil com os italianos, especialmente os vindos da região de Nápoles. Mas foi preciso se adaptar: com uma farinha de qualidade inferior à europeia, o tempo de fermentação foi reduzido. Já o tamanho do disco aumentou - assim como o número de itens na cobertura -, transformando a pizza na melhor escolha para compartilhar. Apesar do nome, a Zi Tereza di Napoli está mais para "di São Paulo": tem até borda de catupiry (R$ 24), que fica ótima na versão de calabresa com mussarela (R$ 136). Vai lá: Avenida Vereador José Diniz, 3401, Campo Belo. @zitereza