Vila Ipojuca ainda é 'oásis' com clima de bairro em SP: veja roteiro por lá

Imagem: Divulgação

Rochinha

Criada em 1983 no litoral norte de São Paulo, a empresa estreou uma nova fase em janeiro, com a abertura da loja conceito em Moema. Embora parte das cubas seja preenchida com os sabores nacionais que caracterizam a marca - como milho verde, açaí e coco -, há espaço para intrusos, caso do pistache. A casquinha artesanal é assada na hora (R$ 17,90 com um sabor). Vai lá: Avenida Cotovia, 350, Moema. @sorvetesrochinha_moema

CLUBE UOL

Sobremesa grátis na Fogo de Chão

Só assinante UOL ganha uma sobremesa do cardápio, mediante ao consumo do rodízio, nesta que é uma das churrascarias mais tradicionais de São Paulo desde os anos 80, com mais de 70 unidades espalhadas pelo mundo. O benefício é válido de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de São Paulo. Clube UOL

Viva uma experiência Michelin

Imaginou ter uma experiência saborosa em um restaurante de Guia Michelin e com desconto? Com o Clube UOL, isso é realidade. Assinante UOL tem 10% OFF no The Kith, localizado na Avenida Rebouças, com um cardápio de pratos tradicionais brasileiros com influências internacionais. O benefício é válido para todas as refeições, de segunda a sábado. Clube UOL