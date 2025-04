Só restaurantes renomados servem: o que é e quanto custa um menu degustação

Num serviço atento e sincronizado, operado majoritariamente sob reserva, o cliente é direcionado à sala de espera e logo conduzido à mesa para provar as receitas do chef Luiz Filipe Souza, que combinam referências italianas com ingredientes e pratos brasileiros.

Das 15 etapas (R$ 995), a tartellete de açaí com raspadinha de atum blue fin se inspira no Pará, assim como o caldo de tacacá, vertido sobre tortellini de bacalhau e camarões carabineiros, como se fosse um capeletti in brodo.

Entre as sobremesas criadas pela talentosa confeiteira Bianca Mirabili, adorei de cara a pamonha com caviar e duvidei, a princípio, da proposta de adicionar "toppings" ao tiramisu (um doce que amo na sua forma original). Dei o braço a torcer: fica uma delícia junto de banana ao vinho do Porto ou com toque de gengibre.

Vai lá: Rua Joaquim Antunes, 108, Jardins. @evvai_sp

Vinho premiado a um pulo de SP