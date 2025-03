Conheça 6 lugares de São Paulo que parecem ter saído de um filme

Casa de Francisca

Imagem: Divulgação

O Palacete Tereza Toledo Lara ganhou mais vida com a abertura do Largo no piso térreo. Mas é o andar de cima, onde se apresentam bandas e artistas, que encanta pela arquitetura, beleza e acústica. As comidinhas, servidas no almoço e no jantar, são sempre brasileiras. Vai lá: Rua Quintino Bocaiúva, 22, centro. @casadefrancisca

Café Girondino

Imagem: Divulgação

No ano passado, a cafeteria do centro foi adquirida pela Fábrica de Bares. Com 150 anos de funcionamento, o lugar conserva a aparência histórica, apesar da reforma, que durou cinco meses. O cardápio, cheio de clássicos, tem de pão na chapa com requeijão (R$ 18) a filé à parmegiana (R$ 64). Vai lá: Rua Boa Vista, 365, centro. @cafegirondino