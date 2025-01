Lisboa, Veneza e mais 13 locais para NÃO visitar em 2025, segundo guia

Tóquio e Kyoto também lidam com os efeitos do turismo excessivo, que causa aumento de preços de serviços para os residentes, além da degradação de espaços e tradições. Kyoto já tenta proteger um de seus patrimônios históricos, as gueixas, dos encontros com turistas — agora proibidos de entrarem nos becos do bairro onde elas circulam por causa do assédio às mulheres, fotografadas o tempo todo.

Além disso, as cidades sofrem com o "inchaço" do número de pessoas usando sua infraestrutura e já faltam funcionários em serviços básicos como enfermagem, serviços de alimentação e construção civil.

Oaxaca, no México

Playa Zipolite, Oaxaca, no México Imagem: Lily Tousignant/Getty Images/iStockphoto

O turismo se tornou predatório em Oaxaca, especialmente após a pandemia, já que muitos americanos se refugiaram por lá durante os tempos de covid-19. Como consequência de a indústria turística ter crescido 77% em menos de cinco anos, muitos mexicanos já não conseguem se manter mais vivendo ali.

O inglês substitui, aos poucos, o espanhol nas ruas e a população nativa reclama que sua cultura e costumes têm sido comercializados, além de o ambiente ser degradado.