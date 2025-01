Vacilou, perdeu: atrações que não podem ser vistas em 2025 (ou nunca mais)

O museu, que era tido como uma instituição do boêmio bairro de Chelsea, tinha uma das maiores coleções de arte do Himalaia do mundo. No entanto, optou por se "tornar um museu sem paredes" e fechar seu espaço físico em outubro.

Parte de seu acervo, incluindo o popular salão do Santuário Budista Tibetano, deve ser movido para outros museus, prometeu a administração.

Fotografiska, em Nova York, nos EUA

Outro museu a se despedir de Nova York em 2024 foi o Fotografiska, que como o nome sugere, era uma filial do museu de mesmo nome de Estocolmo dedicado à fotografia.

Ele fechou suas portas em 29 de setembro no endereço badalado na Park Avenue, mas seus proprietários esperam poder reabri-lo em outro local no futuro, noticiou a rede americana CNN.