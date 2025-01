Austrália, Japão e... Rio! Cidade é um dos 25 destinos imperdíveis de 2025

A Cidade Maravilhosa entrou na lista não por suas praias ou pelo Carnaval conhecido no mundo inteiro, mas por suas atrações literárias — a volta da Bienal do Livro em 2025, que acontecerá no RioCentro acompanhada por roda-gigante e trechos de romances por toda parte.

A revista ainda recomenda um passeio guiado pela Academia Brasileira de Letras, dentro de uma réplica do Petit Trianon de Versalhes, e pela Biblioteca Nacional, a maior da América Latina. Para encerrar, vale um chá da tarde na Confeitaria Colombo, onde romancistas e revolucionários se encontravam para um café, e a passada no Real Gabinete Português de Leitura, onde estão 400 mil manuscritos e livros do Velho Mundo e uma arquitetura de tirar o fôlego.

Riade, na Arábia Saudita

Centro comercial de Riade Imagem: Diogo Schelp/UOL

Desde a reabertura da Arábia Saudita para o turismo em 2019, o foco esteve em outras cidades, mas a Wanderlust celebra a chegada dos holofotes sobre a capital com o lançamento de seu metrô e de outros grandes projetos arquitetônicos.

Entre eles estão o novo Red Palace Boutique Hotel, que será a primeira acomodação histórica da cidade quando abrir no fim do ano. Antigo palácio do governo, ele se tornará um hotel de luxo com 70 quartos e muita extravagância. Além disso, deve abrir as portas também o Ilmi, primeiro centro de ciências da capital que se assemelhará a um globo de discoteca gigante. A cidade ainda reeberá shows e eventos esportivos, além de restaurantes pop-up de chefs com estrelas Michelin entre outubro e março.