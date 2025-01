Trem no PR supera Suíça e Itália com um dos passeios mais incríveis de 2025

Passagem no Viaduto do Carvalho Imagem: Divulgação

A viagem no trem da Serra do Mar Paranaense tem apenas uma parada na estação no Pico do Marumbi, porém o desembarque não é permitido. Já o passeio em litorina para no Mirante do Santuário de Nossa Senhora do Cadeado para fotos.

Estação de Marumbi Imagem: Daniel Castellano/Divulgação

O cenário visto do trem inclui a mata, as cachoeiras e os penhascos da Serra do Mar, uma cadeia montanhosa imponente que vai do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.

Para ter as melhores vistas, escolha os lugares no lado esquerdo do trem no trajeto Curitiba-Morretes; e do lado direito se fizer no sentido oposto.