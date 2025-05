Mãe de dois, ela pilota avião em voo internacional: 'Um trabalho mental'

'Sonho meio oculto'

Aviões sempre foram a paixão de Camila. Desde pequena, ia com seu pai ao trabalho, no aeroporto, e ficava sentada no hangar vendo as pessoas passarem. O pai trabalhava no setor de cargas.

Como meu pai sempre trabalhou na aviação, talvez existisse um sonho meio oculto. Mas só hoje penso sobre isso.

Camila Nogueira

Camila, seu pai Bill e a filha Júlia na cabine de pilotagem Imagem: Arquivo pessoal

Durante as viagens de avião em família, ela admirava as comissárias de bordo por estarem sempre bem arrumadas, maquiadas e na ponta do salto.

Na adolescência, quando terminou o ensino médio, Camila não sabia muito bem qual carreira seguir. Foi então que sua mãe, lembrando do seu encantamento pelas comissárias, deu a ideia de que a jovem fosse para o ramo da aviação.