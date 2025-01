Do tamanho de uma moto: atum de 275 kg é leiloado por R$ 8 milhões no Japão

De acordo com a Kyodo, Masahiro o pescou um dia antes da venda na costa de Oma, em Aomori, no norte do Japão, conhecida por ser a cidade de atum "mais famosa do Japão". A pesca se destaca por ser tradicional, com varas e linhas. Redes comerciais de pesca não são utilizadas, como em outros lugares do mundo.

O peixe foi comprado pelo Onodera Group, responsável pela rede Sushi Ginza Onodera, premiada pelo Guia Michelin.

O primeiro atum do ano traz boa sorte. Queremos fazer as pessoas sorrirem com comida , contou Shinji Nagao, presidente do Sushi Onodera, que tem unidades em Tóquio e Los Angeles.

Empresa transformou leilões em tradição. É o quinto ano consecutivo que o grupo paga o maior preço. Em 2024, desembolsou mais de 114,2 milhões de ienes, equivalente a US$ 720 mil, (R$ 4,4 milhões) por um atum da mesma espécie.

Já teve venda mais cara. Em 2019, um bluefin de 278 kg foi vendido por um recorde de US$ 3,1 milhões (quase R$ 19 milhões), marcando o maior valor já registrado desde o início dos leilões do Mercado Toyosu, em 1999.