Não tá fácil pra ninguém? 2025 da comida tem comodidade, mortadela e saquê

As principais têm a ver com um crescimento do fundamentalismo nutritivo — aumento de produtos com mais proteínas, por exemplo, ou qualquer outro apelo nutricional que atenda a um grupo — ao mesmo tempo que veremos uma quebra de regras total em termos de sabores e consumo.

"Hábitos 'perfeitamente imperfeitos' já estão em prática. Apesar das intenções de comer de forma saudável, cozinhar refeições do zero e seguir um orçamento definido para compras, a realidade é que isso nem sempre acontece", diz o relatório da Mintel.

É o famoso "vamos fazer o que dá, já que a vida não deve ser fácil para ninguém". O que explica, por exemplo, tendências que tem a ver com o aumento de alguma comodidade.

O The New York Times, por exemplo, aposta na proliferação — nos EUA e além — das konbini, os modelos de lojas de conveniência japonesas que servem para comprar produtos a qualquer hora, mas também oferecem as mais práticas (e boas) refeições que se pode encontrar em cidades como Tóquio.

Passar no posto para pegar uma comida para almoçar vai ser mais comum em 2025, com a expansão de cadeias de comida e com planos de concessionárias de aumentar o seu fluxo para além da bomba de gasolina.

Ao mesmo tempo, aposta o jornal americano, as comidas para viagem vão ganhar nova cara, com embalagens que possam acomodar as refeições mais ostensivas que carregam: nuggets com caviar e crème fraîche ou três andares de pizza em uma mesma caixa. Tudo em favor de um belo "unboxing".