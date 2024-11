Nos mais elegantes restaurantes paulistanos de cozinha japonesa, a degustação de bluefin é um verdadeiro ritual. Escolhe-se (e paga-se) pelo corte. No Aima, localizado no térreo do Shopping Iguatemi, uma dupla de sushis de akami (lombo) custa R$ 66, mas a mesma dupla sai por R$ 136 se vier finalizada com finas fatias de otoro (barriga).

Quem vai ao Atsui, no Jardim Paulista, e pede sashimi de otoro recebe uma única fatia de peixe, em destaque no centro do prato. Preço da iguaria: R$ 63.

Aficionados pelo peixe mais caro do mundo não faltam por aqui. O Kitchin, rede com três endereços em São Paulo, já realizou duas cerimônias Kaitai na unidade do Itaim Bibi. A última aconteceu em agosto de 2024. Diante de 61 convidados, que pagaram R$ 590 por cabeça, o sushiman David Fonseca abriu e serviu um bluefin de 160 quilos.

"Ao longo de meia hora, vou apresentando os cortes e explicando as diferenças do teor de gordura, enquanto falo dessa tradição secular da pesca", explica o sushiman, que empunha uma faca Maguro Kiri, desenhada especialmente para cortar atuns com grande precisão.