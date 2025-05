Abel despista sobre vinda de seu empresário ao Brasil: 'O que veio fazer?'

Abel Ferreira despistou sobre uma possível renovação com o Palmeiras — o atual contrato vai até o fim do ano. Em coletiva após a vitória do Verdão contra o Bolívar pela Libertadores, o técnico foi indagado sobre a presença de seu empresário, Hugo Cajuda, no Brasil.

O que ele disse

"Ele veio aqui, é? Veio fazer o que?", disse Abel, em tom de ironia, antes de responder sobre uma possível renovação de contrato.